Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 кремовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
бежевый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311929
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
бежевый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 кремовый
Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
бежевый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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