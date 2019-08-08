Индукционная плитка Kitfort КТ-106
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Управление
сенсор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 39693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
сенсор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х9
Вес, кг.
2.7
Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-106
Электрическая плитка Kitfort KT-106 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.
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Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
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Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
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Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
сенсор
Страна производитель
Китай
Электрическая плитка Kitfort KT-106 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Intel 10-го поколения, недорогие, без духовки
Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Intel 10-го поколения, недорогие, без духовки
Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Достоинства:
Тонкая, компактная, не шумная, 25Л. Разгоняет за 1 час. Самое оно винокуру в помощь)))
Недостатки:
не совсем минус, но время готовки ограничивается двумя часами по таймеру, что неудобно при выгоне самогона.
Комментарий:
Брал Китфорт под самогоноварение. Куб в 25л выдерживает без проблем, по швам не трещит. Сделано реально качественно.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-106
Достоинства:
Тонкая, компактная, не шумная, 25Л. Разгоняет за 1 час. Самое оно винокуру в помощь)))
Недостатки:
не совсем минус, но время готовки ограничивается двумя часами по таймеру, что неудобно при выгоне самогона.
Комментарий:
Брал Китфорт под самогоноварение. Куб в 25л выдерживает без проблем, по швам не трещит. Сделано реально качественно.