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Индукционная плитка Kitfort КТ-106 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная плитка Kitfort КТ-106

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Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 1
Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 2
Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 3
Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 4
Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Управление
сенсор
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 1
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 2
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 3
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 4
  • Индукционная плитка Kitfort КТ-106 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39693
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
сенсор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х9
Вес, кг.
2.7

Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-106

Электрическая плитка Kitfort KT-106 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.

Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-106

Источник: Яндекс Маркет
08.08.2019
Bender R.

Достоинства:
Тонкая, компактная, не шумная, 25Л. Разгоняет за 1 час. Самое оно винокуру в помощь)))

Недостатки:
не совсем минус, но время готовки ограничивается двумя часами по таймеру, что неудобно при выгоне самогона.

Комментарий:
Брал Китфорт под самогоноварение. Куб в 25л выдерживает без проблем, по швам не трещит. Сделано реально качественно.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей, 10 уровней мощности
Страна производства
Китай
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Развернуть
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
таймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Управление
сенсор
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая плитка Kitfort KT-106 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2019
Bender R.

Достоинства:
Тонкая, компактная, не шумная, 25Л. Разгоняет за 1 час. Самое оно винокуру в помощь)))

Недостатки:
не совсем минус, но время готовки ограничивается двумя часами по таймеру, что неудобно при выгоне самогона.

Комментарий:
Брал Китфорт под самогоноварение. Куб в 25л выдерживает без проблем, по швам не трещит. Сделано реально качественно.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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