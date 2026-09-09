Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
зеленый, серебристый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311939
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Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик
Электрическая плитка ЛЫСЬВА ЭПБ 22 проста в управлении и долговечна в эксплуатации. Она позволяет экономить пространство в малогабаритной кухне, так как имеет компактные размеры. Модель настольного типа оснащена двумя чугунными конфорками разного диаметра и мощности для приготовления или разогрева двух блюд одновременно. Эмалированное покрытие устойчиво к воздействию высоких температур и легко очищается от капель жира. Для управления электрической плиткой ЛЫСЬВА ЭПБ 22 Green Apple в передней части корпуса размещены два поворотных переключателя, предназначенные для установки необходимого уровня мощности. Об активации устройства пользователя предупреждает предусмотренная световая индикация.
Электрическая плитка ЛЫСЬВА ЭПБ 22 проста в управлении и долговечна в эксплуатации. Она позволяет экономить пространство в малогабаритной кухне, так как имеет компактные размеры. Модель настольного типа оснащена двумя чугунными конфорками разного диаметра и мощности для приготовления или разогрева двух блюд одновременно. Эмалированное покрытие устойчиво к воздействию высоких температур и легко очищается от капель жира. Для управления электрической плиткой ЛЫСЬВА ЭПБ 22 Green Apple в передней части корпуса размещены два поворотных переключателя, предназначенные для установки необходимого уровня мощности. Об активации устройства пользователя предупреждает предусмотренная световая индикация.
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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