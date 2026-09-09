Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый/рябчик
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Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый/рябчик
Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 имеет эргономичную двухкомфорочную конструкцию. Устройство представлено в немарком черном корпусе с эмалированным покрытием, легко очищающимся от сложных типов загрязнений. Имеющиеся конфорки обладают диаметром по 14.5 см и 18 см. Прибор Лысьва ЭПБ 22 оснащен простыми в использовании поворотными механизмами для быстрого выбора мощности нагрева. Оборудование весит 4.8 кг и обладает размерами 29x51x10 см. Компактная плита не займет много места на кухне, но при этом порадует удобством в эксплуатации и длительным сроком службы.
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Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 имеет эргономичную двухкомфорочную конструкцию. Устройство представлено в немарком черном корпусе с эмалированным покрытием, легко очищающимся от сложных типов загрязнений. Имеющиеся конфорки обладают диаметром по 14.5 см и 18 см. Прибор Лысьва ЭПБ 22 оснащен простыми в использовании поворотными механизмами для быстрого выбора мощности нагрева. Оборудование весит 4.8 кг и обладает размерами 29x51x10 см. Компактная плита не займет много места на кухне, но при этом порадует удобством в эксплуатации и длительным сроком службы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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