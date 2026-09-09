Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 кремовый/рябчик
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 кремовый/рябчик
Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 выполнена в стильном дизайне с эмалированным покрытием. Она оборудована двумя конфорками с диаметром 14.5 и 18 см общей мощностью 2.2 кВт. Управление мощностью нагрева выполняется поворотом механических переключателей, расположенных на передней стороне корпуса. Плита Лысьва ЭПБ 22 характеризуется простой очисткой от загрязнений и надежностью в эксплуатации. Благодаря световому индикатору повышается удобство в повседневном использовании электрической плиты.
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Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 выполнена в стильном дизайне с эмалированным покрытием. Она оборудована двумя конфорками с диаметром 14.5 и 18 см общей мощностью 2.2 кВт. Управление мощностью нагрева выполняется поворотом механических переключателей, расположенных на передней стороне корпуса. Плита Лысьва ЭПБ 22 характеризуется простой очисткой от загрязнений и надежностью в эксплуатации. Благодаря световому индикатору повышается удобство в повседневном использовании электрической плиты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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