Top.Mail.Ru
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 1
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 2
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 3
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 4
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 5
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 6
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 7
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 8
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
красный
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 1
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 2
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 3
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 4
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 5
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 6
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 7
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 8
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311941
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
красный
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7

Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый

Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое. Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.

Отзывы о товаре Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
красный
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Описание
Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое. Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...