Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 вишневый
Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое. Красная плита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль. «Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
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