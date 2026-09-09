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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый

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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 1
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 2
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 3
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 4
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 5
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 6
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 7
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 1
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 2
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 3
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 4
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 5
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 6
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 7
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311933
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Характеристики

Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7

Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый

Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 выполнена в стильном дизайне с эмалированным покрытием. Она оборудована двумя конфорками с диаметром 14.5 и 18 см общей мощностью 2.2 кВт. Управление мощностью нагрева выполняется поворотом механических переключателей, расположенных на передней стороне корпуса. Плита Лысьва ЭПБ 22 характеризуется простой очисткой от загрязнений и надежностью в эксплуатации. Благодаря световому индикатору повышается удобство в повседневном использовании электрической плиты.

Отзывы о товаре Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 коричневый




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Характеристики
Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
коричневый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Описание
Плита компактная электрическая Лысьва ЭПБ 22 выполнена в стильном дизайне с эмалированным покрытием. Она оборудована двумя конфорками с диаметром 14.5 и 18 см общей мощностью 2.2 кВт. Управление мощностью нагрева выполняется поворотом механических переключателей, расположенных на передней стороне корпуса. Плита Лысьва ЭПБ 22 характеризуется простой очисткой от загрязнений и надежностью в эксплуатации. Благодаря световому индикатору повышается удобство в повседневном использовании электрической плиты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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