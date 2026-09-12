Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
2100
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
белый
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678058
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Описание товара Индукционная плита Xiaomi Induction Cooker Lite (BHR8130EU)
Индукционная плита Xiaomi Cooker Lite (BHR8130EU) — это элегантное и функциональное устройство для приготовления пищи. Она оснащена удобной ручкой управления со светодиодной подсветкой для точной и чёткой регулировки температуры. Благодаря усовершенствованной конструкции двухслойной катушки и мощности 2100 Вт, плита обеспечивает равномерную теплопередачу и высокое качество приготовления блюд. Силиконовая накладка и система безопасности делают использование плиты безопасным и надёжным. Плита имеет 9 ступеней регулировки температуры, что позволяет подобрать оптимальный способ приготовления в зависимости от потребностей. Термостойкая нескользящая силиконовая накладка удерживает посуду с приготовляемой едой на месте и легко снимается для очистки. Вентиляционные отверстия для горячего и холодного воздуха изолированы, чтобы предотвратить повторное попадание горячего воздуха, снижая внутреннюю нагрузку. 7-лопастной осевой вентилятор улучшает теплоотвод и продлевает срок службы устройства. Встроенный температурный датчик автоматически включает систему защиты, чтобы остановить нагрев, если плита перегревается. Если посуда не обнаружена, нагрев автоматически отключается, сопровождаемый звуковым сигналом и миганием светодиодных индикаторов. Нагрев автоматически возобновится, если в течение одной минуты посуда снова будет обнаружена.
Индукционная плита Xiaomi Cooker Lite (BHR8130EU) — это элегантное и функциональное устройство для приготовления пищи. Она оснащена удобной ручкой управления со светодиодной подсветкой для точной и чёткой регулировки температуры. Благодаря усовершенствованной конструкции двухслойной катушки и мощности 2100 Вт, плита обеспечивает равномерную теплопередачу и высокое качество приготовления блюд. Силиконовая накладка и система безопасности делают использование плиты безопасным и надёжным. Плита имеет 9 ступеней регулировки температуры, что позволяет подобрать оптимальный способ приготовления в зависимости от потребностей. Термостойкая нескользящая силиконовая накладка удерживает посуду с приготовляемой едой на месте и легко снимается для очистки. Вентиляционные отверстия для горячего и холодного воздуха изолированы, чтобы предотвратить повторное попадание горячего воздуха, снижая внутреннюю нагрузку. 7-лопастной осевой вентилятор улучшает теплоотвод и продлевает срок службы устройства. Встроенный температурный датчик автоматически включает систему защиты, чтобы остановить нагрев, если плита перегревается. Если посуда не обнаружена, нагрев автоматически отключается, сопровождаемый звуковым сигналом и миганием светодиодных индикаторов. Нагрев автоматически возобновится, если в течение одной минуты посуда снова будет обнаружена.
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