Кофеварка рожковая Leonord LE-1752
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рожковые кофеварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692962
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х33х19
Вес, кг.
4
Описание товара Кофеварка рожковая Leonord LE-1752
Кофеварка Leonord LE-1752 — это превосходное решение для тех, кто ценит качественный кофе и хочет наслаждаться им в домашних условиях. С мощностью от 1150 до 1360 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное заваривание, позволяя вам легко готовить ароматный эспрессо, капучино или латте. Металлический корпус придает кофеварке не только стильный и современный вид, но и гарантирует её долговечность, что делает её отличным выбором для ежедневного использования.
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Кофеварка Leonord LE-1752 — это превосходное решение для тех, кто ценит качественный кофе и хочет наслаждаться им в домашних условиях. С мощностью от 1150 до 1360 Вт, это устройство обеспечивает быстрое и эффективное заваривание, позволяя вам легко готовить ароматный эспрессо, капучино или латте. Металлический корпус придает кофеварке не только стильный и современный вид, но и гарантирует её долговечность, что делает её отличным выбором для ежедневного использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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