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Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка

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Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 1
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 2
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 3
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 4
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 5
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 6
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 7
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
7
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 1
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 2
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 3
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 4
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 5
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 6
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 7
  • Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465873184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
7
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Showstopper, Corazon feat. Bomba Estereo, Love Bites feat. Tove Lo & SG Lewis, Better For Worse feat. Gray Hawken, Honesty, Floodgate, Crown feat. Blxckie, All Comes Back feat. Charlotte Day Wilson, Save Your Breath feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson & Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Showstopper, Corazon feat. Bomba Estereo, Love Bites feat. Tove Lo & SG Lewis, Better For Worse feat. Gray Hawken, Honesty, Floodgate, Crown feat. Blxckie, All Comes Back feat. Charlotte Day Wilson, Save Your Breath feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson & Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465873184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
7
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Showstopper, Corazon feat. Bomba Estereo, Love Bites feat. Tove Lo & SG Lewis, Better For Worse feat. Gray Hawken, Honesty, Floodgate, Crown feat. Blxckie, All Comes Back feat. Charlotte Day Wilson, Save Your Breath feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson & Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Showstopper, Corazon feat. Bomba Estereo, Love Bites feat. Tove Lo & SG Lewis, Better For Worse feat. Gray Hawken, Honesty, Floodgate, Crown feat. Blxckie, All Comes Back feat. Charlotte Day Wilson, Save Your Breath feat. Williane 108, Charmie, Taborah Johnson & Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873184) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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