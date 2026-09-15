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David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка

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David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 1
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 2
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 3
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 4
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 5
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 6
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 7
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 8
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 9
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 10
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 11
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 12
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 13
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 14
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 15
David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 1
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 2
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 3
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 4
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 5
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 6
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 7
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 8
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 9
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 10
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 11
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 12
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 13
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 14
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 15
  • David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028046114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Black Cat (Gilmour), Luck and Strange (Gilmour/Samson), The Piper’s Call (Gilmour/Samson), A Single Spark (Gilmour/ Samson), Vita Brevis (Gilmour), Between Two Points (Tranmer/Quigley), Dark and Velvet Nights (Gilmour/Samson), Sings (Gilmour/Samson), Scattered (D. Gilmour/Samson/C. Gilmour)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка

LP — стандартное издание, черный винил в разворотном конверте и буклет с фотографией и дизайном Антона Корбайна. ЛОНДОН, 24 апреля 2024 г. Дэвид Гилмор сегодня анонсировал свой новый альбом « Luck and Strange », который выйдет 6 сентября на Sony Music. Первый трек с альбома, « The Piper's Call », выйдет в этот четверг, 25 апреля, после мирового эксклюзивного первого выступления на BBC Radio 2 Breakfast Show. " Luck and Strange " записывался в течение пяти месяцев в Брайтоне и Лондоне и стал первым альбомом Гилмора с новым материалом за девять лет. Продюсерами пластинки выступили Дэвид и Чарли Эндрю наиболее известные по работе с ALT-J и Марикой Хэкман. Об этих новых рабочих отношениях Дэвид говорит: «Мы пригласили Чарли в дом, поэтому он пришел, послушал несколько демо и сказал что-то вроде: «Ну, почему там должно быть гитарное соло?» и «Они все исчезают? Неужели некоторые из них не могут просто закончиться?». У него поразительное отсутствие знаний и уважения к моему прошлому. Он очень прямой и ни в коей мере не благоговейный, и мне это нравится. Для меня это очень хорошо, потому что последнее, чего ты хочешь, — это чтобы люди подчинялись тебе». Большая часть текстов альбома была написана Полли Самсон соавтором и соавтором Гилмора на протяжении последних тридцати лет. Самсон говорит о лирических темах, затронутых в « Luck and Strange »: «Она написана с точки зрения возраста; смертность является константой». Гилмор уточняет: «Мы провели много времени во время и после изоляции, разговаривая и думая о подобных вещах». Полли также нашла опыт работы с Чарли Эндрю освобождающим: «Он хочет знать, о чем эти песни, он хочет, чтобы у всех, кто их играет, были идеи, заложенные в текстах, которые влияют на их игру. По этой причине мне это особенно понравилось». Альбом включает восемь новых треков, а также прекрасную переработку песни братьев Монгольфье « Между двумя точками », а также иллюстрации и фотографии известного художника Антона Корбайна. Среди музыкантов, участвовавших в записи, - Гай Пратт и Том Герберт на басу, Адам Беттс Стив Гэдд и Стив ДиСтанислао на барабанах, Роб Джентри и Роджер Ино на клавишных со струнными и хоровыми аранжировками Уилла Гарднера. В заглавном треке также участвует покойный клавишник Pink Floyd Ричард Райт записанный в 2007 году на джеме в сарае в доме Дэвида. Некоторый вклад появился в результате прямых трансляций, которые Гилмор и его семья проводили перед мировой аудиторией во время карантина в 2020 и 2021 годах; Романи Гилмор поет, играет на арфе и участвует в вокале в песне « Между двумя точками ». Габриэль Гилмор также поет бэк-вокал. Обложка альбома, сфотографированная и разработанная Антоном Корбайном вдохновлена ??текстом, написанным Чарли Гилмором для последней песни альбома « Scattered ». О работе со своей семьей над « Luck and Strange » Дэвид говорит: «Мы с Полли сочиняем вместе уже более тридцати лет, и прямые трансляции Von Trapped показали великолепное сочетание голоса Романи и игры на арфе, и это привело нас к чувство отказа от части прошлого, с которым я чувствовал себя связанным, и что я могу отказаться от этих правил и делать все, что мне хочется, и это было такой радостью».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028046114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Black Cat (Gilmour), Luck and Strange (Gilmour/Samson), The Piper’s Call (Gilmour/Samson), A Single Spark (Gilmour/ Samson), Vita Brevis (Gilmour), Between Two Points (Tranmer/Quigley), Dark and Velvet Nights (Gilmour/Samson), Sings (Gilmour/Samson), Scattered (D. Gilmour/Samson/C. Gilmour)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
LP — стандартное издание, черный винил в разворотном конверте и буклет с фотографией и дизайном Антона Корбайна. ЛОНДОН, 24 апреля 2024 г. Дэвид Гилмор сегодня анонсировал свой новый альбом « Luck and Strange », который выйдет 6 сентября на Sony Music. Первый трек с альбома, « The Piper's Call », выйдет в этот четверг, 25 апреля, после мирового эксклюзивного первого выступления на BBC Radio 2 Breakfast Show. " Luck and Strange " записывался в течение пяти месяцев в Брайтоне и Лондоне и стал первым альбомом Гилмора с новым материалом за девять лет. Продюсерами пластинки выступили Дэвид и Чарли Эндрю наиболее известные по работе с ALT-J и Марикой Хэкман. Об этих новых рабочих отношениях Дэвид говорит: «Мы пригласили Чарли в дом, поэтому он пришел, послушал несколько демо и сказал что-то вроде: «Ну, почему там должно быть гитарное соло?» и «Они все исчезают? Неужели некоторые из них не могут просто закончиться?». У него поразительное отсутствие знаний и уважения к моему прошлому. Он очень прямой и ни в коей мере не благоговейный, и мне это нравится. Для меня это очень хорошо, потому что последнее, чего ты хочешь, — это чтобы люди подчинялись тебе». Большая часть текстов альбома была написана Полли Самсон соавтором и соавтором Гилмора на протяжении последних тридцати лет. Самсон говорит о лирических темах, затронутых в « Luck and Strange »: «Она написана с точки зрения возраста; смертность является константой». Гилмор уточняет: «Мы провели много времени во время и после изоляции, разговаривая и думая о подобных вещах». Полли также нашла опыт работы с Чарли Эндрю освобождающим: «Он хочет знать, о чем эти песни, он хочет, чтобы у всех, кто их играет, были идеи, заложенные в текстах, которые влияют на их игру. По этой причине мне это особенно понравилось». Альбом включает восемь новых треков, а также прекрасную переработку песни братьев Монгольфье « Между двумя точками », а также иллюстрации и фотографии известного художника Антона Корбайна. Среди музыкантов, участвовавших в записи, - Гай Пратт и Том Герберт на басу, Адам Беттс Стив Гэдд и Стив ДиСтанислао на барабанах, Роб Джентри и Роджер Ино на клавишных со струнными и хоровыми аранжировками Уилла Гарднера. В заглавном треке также участвует покойный клавишник Pink Floyd Ричард Райт записанный в 2007 году на джеме в сарае в доме Дэвида. Некоторый вклад появился в результате прямых трансляций, которые Гилмор и его семья проводили перед мировой аудиторией во время карантина в 2020 и 2021 годах; Романи Гилмор поет, играет на арфе и участвует в вокале в песне « Между двумя точками ». Габриэль Гилмор также поет бэк-вокал. Обложка альбома, сфотографированная и разработанная Антоном Корбайном вдохновлена ??текстом, написанным Чарли Гилмором для последней песни альбома « Scattered ». О работе со своей семьей над « Luck and Strange » Дэвид говорит: «Мы с Полли сочиняем вместе уже более тридцати лет, и прямые трансляции Von Trapped показали великолепное сочетание голоса Романи и игры на арфе, и это привело нас к чувство отказа от части прошлого, с которым я чувствовал себя связанным, и что я могу отказаться от этих правил и делать все, что мне хочется, и это было такой радостью».


Теги товара: Progressive Rock
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David Gilmour - Luck And Strange (0198028046114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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