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Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка

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Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 1
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 2
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 3
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 4
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 5
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 6
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 7
Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 5
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 6
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 7
  • Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458823523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
They Will Shade Us With Their Wings, Life Study I, A Colour Field (Holocene), Life Study II, And Some Will Fall, Life Study III, The Poetry Of Earth (Geophony), Life Study IV, Only Silent Words, Life Study V, Late And Soon, Life Study VI, Andante, Life Study VII, A Time Mirror (Biophony), Life Study VIII, Love Song (After Je), Life Study IX, Movement, Before All Flowers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка

Макс Рихтер, композитор, известный тем, что органично сочетает традиционную оркестровку с современными электронными элементами, выпускает свой долгожданный новый альбом. Издание на виниле 180 г.. С его карьерой, охватывающей десятилетия, влияние Макса Рихтера на музыку и культуру невозможно переоценить. Его беспрецедентная способность воплощать глубокие человеческие переживания в музыкальных композициях снискала ему преданных поклонников во всем мире. Сам Макс Рихтер говорит о In A Landscape:. Для меня музыка на этом альбоме о соединении или примирении полярностей. Электроника с акустическими инструментами, мир природы с миром людей и большие идеи жизни в сочетании с личным и интимным.

Отзывы о товаре Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602458823523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Max Richter
Альбом (сингл)
In A Landscape
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
They Will Shade Us With Their Wings, Life Study I, A Colour Field (Holocene), Life Study II, And Some Will Fall, Life Study III, The Poetry Of Earth (Geophony), Life Study IV, Only Silent Words, Life Study V, Late And Soon, Life Study VI, Andante, Life Study VII, A Time Mirror (Biophony), Life Study VIII, Love Song (After Je), Life Study IX, Movement, Before All Flowers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Макс Рихтер, композитор, известный тем, что органично сочетает традиционную оркестровку с современными электронными элементами, выпускает свой долгожданный новый альбом. Издание на виниле 180 г.. С его карьерой, охватывающей десятилетия, влияние Макса Рихтера на музыку и культуру невозможно переоценить. Его беспрецедентная способность воплощать глубокие человеческие переживания в музыкальных композициях снискала ему преданных поклонников во всем мире. Сам Макс Рихтер говорит о In A Landscape:. Для меня музыка на этом альбоме о соединении или примирении полярностей. Электроника с акустическими инструментами, мир природы с миром людей и большие идеи жизни в сочетании с личным и интимным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Richter - In A Landscape (0602458823523) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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