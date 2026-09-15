Tom Waits - Mule Variations (coloured) (0045778654758) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Mule Variations
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 692528
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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[0045778654758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Mule Variations
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big In Japan, Lowside Of The Road, Hold On, Get Behind The Mule, House Where Nobody Lives, Cold Water, Pony, What's He Building?, Black Market Baby, Eyeball Kid, Picture In A Frame, Chocolate Jesus, Georgia Lee, Filipino Box Spring Hog, Take It With Me, Come On Up To The House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Tom Waits - Mule Variations (coloured) (0045778654758) виниловая пластинка
В честь 25-летия альбом Тома Уэйтса "Mule Variations", удостоенный премии Грэмми, переиздается на 180-граммовом "серебряном" виниле ограниченным тиражом. Тринадцатый студийный альбом "Mule Variations" Тома Уэйтса, выпущенный в 1999 году, предлагает полную картину его художественного творчества. В этом альбоме сочетаются резкие ритмы, юмор и эксперименты с некоторыми из самых красивых и личных песен, которые Уэйтс когда-либо писал. Альбом получил премию Грэмми как лучший фолк-альбом в 2000 году. Винил "Mule Variations" не переиздавался с 2003 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[0045778654758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Mule Variations
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big In Japan, Lowside Of The Road, Hold On, Get Behind The Mule, House Where Nobody Lives, Cold Water, Pony, What's He Building?, Black Market Baby, Eyeball Kid, Picture In A Frame, Chocolate Jesus, Georgia Lee, Filipino Box Spring Hog, Take It With Me, Come On Up To The House
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В честь 25-летия альбом Тома Уэйтса "Mule Variations", удостоенный премии Грэмми, переиздается на 180-граммовом "серебряном" виниле ограниченным тиражом. Тринадцатый студийный альбом "Mule Variations" Тома Уэйтса, выпущенный в 1999 году, предлагает полную картину его художественного творчества. В этом альбоме сочетаются резкие ритмы, юмор и эксперименты с некоторыми из самых красивых и личных песен, которые Уэйтс когда-либо писал. Альбом получил премию Грэмми как лучший фолк-альбом в 2000 году. Винил "Mule Variations" не переиздавался с 2003 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Tom Waits - Mule Variations (coloured) (0045778654758) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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