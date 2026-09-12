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Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка

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Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 1
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 2
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 3
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 4
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 5
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 6
Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era I
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 1
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 2
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 3
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 4
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 5
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 6
  • Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692490
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era I
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ameno (Remix), Misere Mani, Mother Remix, Enae Volare Mezzo, Era, Ameno, Cathar Rhythm, Mirror, Mother, Impera
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка

Вдохновленный кантатой Carmina Burana Карла Орфа, первый альбом ERA сразу же добился мирового успеха, было продано более 6 миллионов копий и он стал самым экспортируемым французским альбомом того времени. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом "ERA", использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.

Отзывы о товаре Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era I
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ameno (Remix), Misere Mani, Mother Remix, Enae Volare Mezzo, Era, Ameno, Cathar Rhythm, Mirror, Mother, Impera
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вдохновленный кантатой Carmina Burana Карла Орфа, первый альбом ERA сразу же добился мирового успеха, было продано более 6 миллионов копий и он стал самым экспортируемым французским альбомом того времени. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом "ERA", использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
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Отзывы


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