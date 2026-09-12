Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка
Вдохновленный кантатой Carmina Burana Карла Орфа, первый альбом ERA сразу же добился мирового успеха, было продано более 6 миллионов копий и он стал самым экспортируемым французским альбомом того времени. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом "ERA", использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитZaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Era - Era I (coloured) (0602465690316) виниловая пластинка