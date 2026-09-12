Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sade - Soldier Of Love (Half Speed) (0196587848514) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание альбома Soldier of Love — шестого студийного лонгплея английской группы Sade, выпущенного в 2010 году. Винил 180 грамм, Half-Speed Remastered.. Sony Music Entertainment представляет переиздание шести студийных альбомов Sade летом и осенью 2024 года. Для сделанного в студии Abbey Road на половинной скорости мастеринга этих лонгплеев, которые будут выпущены на 180-граммовом виниле, использовались цифровые трансферы высокого разрешения с оригинальных студийных мастер-лент. В результате этого сложного процесса получились версии, которые воспроизводят звук особенно чисто и детально, не искажая того звучания, к которому стремилась группа. Никаких дополнительных цифровых ограничений не использовалось, чтобы не ухудшить динамический диапазон оригинальных миксов. Все альбомы выпущены на 180-граммовом тяжелом виниле, а оригинальные обложки воссозданы до мельчайших деталей - вплоть до типа бумаги и техники печати, использовавшейся при их производстве в то время. Soldier Of Love (2010) - шестой альбом Sade, содержащий синглы Soldier Of Love, Babyfather и The Moon And The Sky. Он был записан в студии Realworld Studios (Англия) и в испанской студии El Cortijo.
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