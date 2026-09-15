Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 692416
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serial Killer, Http //www.planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face of the Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка
Disco Destroyer — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 1998 году. Ремастированное переиздание на светящемся в темноте виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитSleep Token - Even In Arcadia (0198029031119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитYes - The Yes Album (0081227378813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитOST - The Last Of Us: Season 1 (Gustavo Santaolalla) (coloured) ...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJack White - Blunderbuss (0886919599312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитThe Kinks - The Journey - Pt. 2 (4050538897685) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDavid Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) в...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитCage The Elephant - Thank You, Happy Birthday (0886978142115) ви...
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serial Killer, Http //www.planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face of the Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Disco Destroyer — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 1998 году. Ремастированное переиздание на светящемся в темноте виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка