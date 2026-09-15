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Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка

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Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 3
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 4
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 5
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 6
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 7
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 3
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 4
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 5
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 6
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 7
  • Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serial Killer, Http //www.planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face of the Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка

Disco Destroyer — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 1998 году. Ремастированное переиздание на светящемся в темноте виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.

Отзывы о товаре Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4255698500684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Disco Destroyer
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serial Killer, Http //www.planetwide-suicide.com, Hard Rock Dinosaur, Queen of Hearts, U-R-B, Superlover, Tankard Roach Motel, Another Perfect Day, Whips, Away!, Face of the Enemy, Splendid Boyz, Disco Destroyer
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Disco Destroyer — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Tankard, выпущенный в 1998 году. Ремастированное переиздание на светящемся в темноте виниле.. Tankard — немецкая трэш-метал-группа из Франкфурта, основанная в 1982 году. Наряду с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard часто считается одной из «Большой четверки» тевтонского трэш-метала. Стилистически Tankard последовательно играли трэш-метал, тематически сосредоточенный в первую очередь на почитании алкоголя, в отличие от остальных групп «Большой тевтонской четверки», которые известны тем, что освещают такие темы, как смерть, политика, насилие и антифашизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - Disco Destroyer (coloured) (4255698500684) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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