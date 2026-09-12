Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692389
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361299576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spectrum Of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let The First Wave Rise, Vesta, Realm Of The Wasted, The Windswept Mercy, Whispers And Lights, Entering Aeons, Long Live The Misanthrope, Drowning In Silence, Antidotes In Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above The Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spectrum of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let the First Wave Rise, Vesta, Realm of the Wasted, The Windswept Mercy, Whispers and Lights, Entering Aeons, Long Live the Misanthrope, Drowning in Silence, Antidotes in Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above the Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361299576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Living Infinite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spectrum Of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let The First Wave Rise, Vesta, Realm Of The Wasted, The Windswept Mercy, Whispers And Lights, Entering Aeons, Long Live The Misanthrope, Drowning In Silence, Antidotes In Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above The Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spectrum of Eternity, My Memories Confined, This Momentary Bliss, Tongue, The Living Infinite I, Let the First Wave Rise, Vesta, Realm of the Wasted, The Windswept Mercy, Whispers and Lights, Entering Aeons, Long Live the Misanthrope, Drowning in Silence, Antidotes in Passing, Leech, The Living Infinite II, Loyal Shadow, Rise Above the Sentiment, Parasite Blues, Owls Predict, Oracles Stand Guard
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Soilwork - Living Infinite (coloured) (0727361299576) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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