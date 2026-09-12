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Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка

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Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 1
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 2
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 3
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 4
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 5
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 6
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 7
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 8
Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Tale Spinnin
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 1
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 2
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 3
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 4
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 5
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 6
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 7
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 8
  • Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692359
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Tale Spinnin
Трек-лист
Man In The Green Shirt, Lusitanos, Between The Thighs, Badia, Freezing Fire, Five Short Stories
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Man In The Green Shirt, Lusitanos, Between The Thighs, Badia, Freezing Fire, Five Short Stories



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Weather Report - Tale Spinnin (coloured) (8719262030930) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Tale Spinnin
Трек-лист
Man In The Green Shirt, Lusitanos, Between The Thighs, Badia, Freezing Fire, Five Short Stories
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Man In The Green Shirt, Lusitanos, Between The Thighs, Badia, Freezing Fire, Five Short Stories


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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