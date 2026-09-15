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Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка

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Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 1
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 2
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 3
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 4
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 5
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
The Approbation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 1
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 2
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 3
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 4
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 5
  • Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692332
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588034817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
The Approbation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Osterdalen, The Pale Moon, Isolation, The Great White River, Arcane Clouds, Anodyne The Approbation
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Osterdalen, The Pale Moon, Isolation, The Great White River, Arcane Clouds, Anodyne The Approbation



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588034817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
The Approbation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Osterdalen, The Pale Moon, Isolation, The Great White River, Arcane Clouds, Anodyne The Approbation
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Osterdalen, The Pale Moon, Isolation, The Great White River, Arcane Clouds, Anodyne The Approbation


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avkrvst - The Approbation (coloured) (0196588034817) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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