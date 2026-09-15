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Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка

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Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692273
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4262464730336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Two Moons, House Of Sleep, Leaves Scar, Born From Fire, Under A Soil And Black Stone, Perkele (the God Of Fire), The Smoke, Same Flesh, Brothers Moon, Empty Opening, Sto omen (Bonus Track)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка

Eclipse — седьмой студийный альбом финской хэви-метал группы Amorphis, выпущенный в 2006 году. Издание на цветном виниле.. «Eclipse» ознаменовал начало совершенно новой эры в 2006 году, когда к группе присоединился певец Томи Йоутсен и вновь ввел гроул в меланхоличное звучание группы. По сей день эта запись, вероятно, является одной из самых важных в 30-летней карьере Amorphis. Ни один концерт не был бы полным без их самого большого хита «House Of Sleep», который был прослушан более 13 миллионов раз на Spotify и является одним из гимнов, которому могут подпевать почти все поклонники металла. Настоящий шедевр из ранней истории группы и их первый релиз, который сразу же занял первое место в финских чартах (как альбом, так и сингл).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4262464730336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Two Moons, House Of Sleep, Leaves Scar, Born From Fire, Under A Soil And Black Stone, Perkele (the God Of Fire), The Smoke, Same Flesh, Brothers Moon, Empty Opening, Sto omen (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Eclipse — седьмой студийный альбом финской хэви-метал группы Amorphis, выпущенный в 2006 году. Издание на цветном виниле.. «Eclipse» ознаменовал начало совершенно новой эры в 2006 году, когда к группе присоединился певец Томи Йоутсен и вновь ввел гроул в меланхоличное звучание группы. По сей день эта запись, вероятно, является одной из самых важных в 30-летней карьере Amorphis. Ни один концерт не был бы полным без их самого большого хита «House Of Sleep», который был прослушан более 13 миллионов раз на Spotify и является одним из гимнов, которому могут подпевать почти все поклонники металла. Настоящий шедевр из ранней истории группы и их первый релиз, который сразу же занял первое место в финских чартах (как альбом, так и сингл).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Eclipse (coloured) (4262464730336) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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