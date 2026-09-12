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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692200
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6831 NGN, 60 см
Элегантная пристенная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете украсит современную кухню и обеспечит свежесть воздуха даже при интенсивной готовке. Мощность в 800 м? позволяет эффективно справляться с запахами — идеально для просторных помещений и любителей готовить с размахом. Три скорости легко регулируются сенсорным управлением — одно касание, и атмосфера на кухне снова комфортная.
Стеклянная панель придаёт вытяжке изысканный вид, а жировой фильтр надежно защищает мотор и стены от загрязнений. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную работу как в режиме отвода, так и циркуляции. Низкий уровень шума — всего 54 дБ — позволяет готовить с удовольствием, не отвлекаясь на лишние звуки. Вытяжка весит 7,8 кг, сочетая устойчивость и лёгкий монтаж. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее — всё под контролем до мелочей.
Элегантная пристенная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете украсит современную кухню и обеспечит свежесть воздуха даже при интенсивной готовке. Мощность в 800 м? позволяет эффективно справляться с запахами — идеально для просторных помещений и любителей готовить с размахом. Три скорости легко регулируются сенсорным управлением — одно касание, и атмосфера на кухне снова комфортная.
Стеклянная панель придаёт вытяжке изысканный вид, а жировой фильтр надежно защищает мотор и стены от загрязнений. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает стабильную работу как в режиме отвода, так и циркуляции. Низкий уровень шума — всего 54 дБ — позволяет готовить с удовольствием, не отвлекаясь на лишние звуки. Вытяжка весит 7,8 кг, сочетая устойчивость и лёгкий монтаж. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее — всё под контролем до мелочей.
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