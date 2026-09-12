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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 5
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 6
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 7
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 6
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 7
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688950
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан, дисплей
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
105 см
Габаритные размеры
33.60х60х30 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х33
Вес, кг.
9.8

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black

Вытяжка встраиваемая Kuppersberg NANCY 60 Black - стильное и функциональное решение для вашей кухни.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY S 60 Black




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
антивозвратный клапан, дисплей
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1600
Уровень шума
42
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
светодиоды 2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
105 см
Габаритные размеры
33.60х60х30 см
Страна производитель
Китай
Описание
Вытяжка встраиваемая Kuppersberg NANCY 60 Black - стильное и функциональное решение для вашей кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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