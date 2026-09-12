Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691934
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN
Купольная кухонная вытяжка Korting в элегантном черном цвете — мощное решение для просторной кухни. Благодаря производительности в 850 м? справляется даже с интенсивными ароматами, сохраняя в помещении свежий воздух. Продуманная конструкция поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, что удобно для разных вариантов монтажа. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от ситуации. Механическое управление интуитивно понятно и надежно. Металлический корпус дополняют жировой и угольный фильтры — кухня всегда без неприятных запахов и копоти. Освещение над рабочей зоной обеспечит комфортный процесс готовки. При мощности 188 Вт и умеренном весе 9,4 кг вытяжка сочетает эффективность и удобство установки. Диаметр воздуховодов 120 и 150 мм расширяет варианты подключения.
Купольная кухонная вытяжка Korting в элегантном черном цвете — мощное решение для просторной кухни. Благодаря производительности в 850 м? справляется даже с интенсивными ароматами, сохраняя в помещении свежий воздух. Продуманная конструкция поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, что удобно для разных вариантов монтажа. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от ситуации. Механическое управление интуитивно понятно и надежно. Металлический корпус дополняют жировой и угольный фильтры — кухня всегда без неприятных запахов и копоти. Освещение над рабочей зоной обеспечит комфортный процесс готовки. При мощности 188 Вт и умеренном весе 9,4 кг вытяжка сочетает эффективность и удобство установки. Диаметр воздуховодов 120 и 150 мм расширяет варианты подключения.
Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN