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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN

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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691934
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х50х33
Вес, кг.
11.05

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN

Купольная кухонная вытяжка Korting в элегантном черном цвете — мощное решение для просторной кухни. Благодаря производительности в 850 м? справляется даже с интенсивными ароматами, сохраняя в помещении свежий воздух. Продуманная конструкция поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, что удобно для разных вариантов монтажа. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от ситуации. Механическое управление интуитивно понятно и надежно. Металлический корпус дополняют жировой и угольный фильтры — кухня всегда без неприятных запахов и копоти. Освещение над рабочей зоной обеспечит комфортный процесс готовки. При мощности 188 Вт и умеренном весе 9,4 кг вытяжка сочетает эффективность и удобство установки. Диаметр воздуховодов 120 и 150 мм расширяет варианты подключения.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
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Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting в элегантном черном цвете — мощное решение для просторной кухни. Благодаря производительности в 850 м? справляется даже с интенсивными ароматами, сохраняя в помещении свежий воздух. Продуманная конструкция поддерживает оба режима работы: отвод и циркуляцию, что удобно для разных вариантов монтажа. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от ситуации. Механическое управление интуитивно понятно и надежно. Металлический корпус дополняют жировой и угольный фильтры — кухня всегда без неприятных запахов и копоти. Освещение над рабочей зоной обеспечит комфортный процесс готовки. При мощности 188 Вт и умеренном весе 9,4 кг вытяжка сочетает эффективность и удобство установки. Диаметр воздуховодов 120 и 150 мм расширяет варианты подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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