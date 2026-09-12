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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
0
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691832
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RB
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит лаконичность и стиль. Утонченное сочетание бежевого цвета, металла и стекла гармонично впишется в любой современный интерьер. Компактный диаметр воздуховодов 120 и 150 мм позволяет гибко подобрать схему монтажа. Три скорости работы легко переключаются благодаря простому механическому управлению — вы всегда контролируете уровень мощности без лишних сложностей. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, избавляя кухню от запахов вне зависимости от особенностей помещения. Надежный жировой фильтр бережёт чистоту, не требуя частого обслуживания. Мощность 190 Вт обеспечивает эффективную работу, а встроенное освещение делает рабочую зону комфортной даже вечером. Вес 9,4 кг говорит о крепкой и долговечной конструкции. Korting — когда практичность встречает элегантность.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит лаконичность и стиль. Утонченное сочетание бежевого цвета, металла и стекла гармонично впишется в любой современный интерьер. Компактный диаметр воздуховодов 120 и 150 мм позволяет гибко подобрать схему монтажа. Три скорости работы легко переключаются благодаря простому механическому управлению — вы всегда контролируете уровень мощности без лишних сложностей. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, избавляя кухню от запахов вне зависимости от особенностей помещения. Надежный жировой фильтр бережёт чистоту, не требуя частого обслуживания. Мощность 190 Вт обеспечивает эффективную работу, а встроенное освещение делает рабочую зону комфортной даже вечером. Вес 9,4 кг говорит о крепкой и долговечной конструкции. Korting — когда практичность встречает элегантность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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