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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691936
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 RGB
Купольная кухонная вытяжка Korting — стильное и практичное решение для современной кухни. Благодаря прочному металлическому корпусу и спокойному бежевому цвету она гармонично впишется в любой интерьер. Вытяжка весит 9,4 кг и остаётся при этом достаточно компактной, чтобы не загромождать пространство.
Эффективная производительность — до 800 м?/ч — легко справится даже с объёмными кухнями и интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости работы позволяют подобрать оптимальный режим под любые нужды: от лёгкой вентиляции до мощной очистки воздуха. Для отвода и циркуляции предусмотрены воздуховоды диаметром 120 и 150 мм, что даёт гибкость при установке.
Жировой фильтр надежно задерживает частицы, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт — приятно удивит бережливых пользователей. Встроенное освещение делает процесс готовки ещё комфортнее, а удобное механическое управление не требует привыкания.
Korting — это забота о чистоте и свежести на вашей кухне каждый день.
Купольная кухонная вытяжка Korting — стильное и практичное решение для современной кухни. Благодаря прочному металлическому корпусу и спокойному бежевому цвету она гармонично впишется в любой интерьер. Вытяжка весит 9,4 кг и остаётся при этом достаточно компактной, чтобы не загромождать пространство.
Эффективная производительность — до 800 м?/ч — легко справится даже с объёмными кухнями и интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости работы позволяют подобрать оптимальный режим под любые нужды: от лёгкой вентиляции до мощной очистки воздуха. Для отвода и циркуляции предусмотрены воздуховоды диаметром 120 и 150 мм, что даёт гибкость при установке.
Жировой фильтр надежно задерживает частицы, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Экономичное энергопотребление — всего 188 Вт — приятно удивит бережливых пользователей. Встроенное освещение делает процесс готовки ещё комфортнее, а удобное механическое управление не требует привыкания.
Korting — это забота о чистоте и свежести на вашей кухне каждый день.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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