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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
1000
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688969
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 WHITE
Кухонная вытяжка Kuppersberg легко справится даже с интенсивной готовкой — производительность 1000 м? в час позволит моментально избавляться от запахов и пара на большой кухне. Пять скоростей дают полный контроль над работой устройства: от мягкого проветривания до максимальной тяги. Металлический корпус в стильном белом цвете добавит свежести интерьеру, а встроенная конструкция гармонично впишется в любой кухонный гарнитур, не перегружая пространство.
Сенсорное управление обеспечивает современный комфорт — никаких лишних усилий или рычагов. Фильтр эффективно задерживает жир, а два варианта диаметра воздуховода (120 и 150 мм) позволяют гибко спланировать монтаж. Благодаря низкому уровню шума — всего 43 дБ — вытяжка работает практически бесшумно, не мешая домашней атмосфере. Встроенное освещение обеспечит отличную видимость на кухне в любое время дня.
Кухонная вытяжка Kuppersberg легко справится даже с интенсивной готовкой — производительность 1000 м? в час позволит моментально избавляться от запахов и пара на большой кухне. Пять скоростей дают полный контроль над работой устройства: от мягкого проветривания до максимальной тяги. Металлический корпус в стильном белом цвете добавит свежести интерьеру, а встроенная конструкция гармонично впишется в любой кухонный гарнитур, не перегружая пространство.
Сенсорное управление обеспечивает современный комфорт — никаких лишних усилий или рычагов. Фильтр эффективно задерживает жир, а два варианта диаметра воздуховода (120 и 150 мм) позволяют гибко спланировать монтаж. Благодаря низкому уровню шума — всего 43 дБ — вытяжка работает практически бесшумно, не мешая домашней атмосфере. Встроенное освещение обеспечит отличную видимость на кухне в любое время дня.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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