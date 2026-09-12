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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691932
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X
Купольная кухонная вытяжка Korting — это мощное сочетание производительности и стиля. При весе 9,4 кг она надёжно устанавливается в любом кухонном интерьере и не занимает лишнего места. Серебристый металлический корпус выглядит современно и легко сочетается с бытовой техникой. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого случая: от тихого поддержания чистоты до быстрой ликвидации запахов после жарки.
Продуманная система фильтров — жировой и угольный — эффективно очищает воздух. Выберите нужный режим: отвод воздуха или циркуляцию. Благодаря двух вариантам диаметров воздуховода (120 либо 150 мм) вытяжку легко интегрировать в разные схемы вентиляции. Производительность до 800 м?/ч гарантирует, что даже во время масштабной готовки воздух останется свежим. При этом уровень шума всего 54 дБ — комфорт даже в уютных кухнях. Механическое управление интуитивно понятно, а встроенное освещение делает работу ещё удобнее.
Купольная кухонная вытяжка Korting — это мощное сочетание производительности и стиля. При весе 9,4 кг она надёжно устанавливается в любом кухонном интерьере и не занимает лишнего места. Серебристый металлический корпус выглядит современно и легко сочетается с бытовой техникой. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого случая: от тихого поддержания чистоты до быстрой ликвидации запахов после жарки.
Продуманная система фильтров — жировой и угольный — эффективно очищает воздух. Выберите нужный режим: отвод воздуха или циркуляцию. Благодаря двух вариантам диаметров воздуховода (120 либо 150 мм) вытяжку легко интегрировать в разные схемы вентиляции. Производительность до 800 м?/ч гарантирует, что даже во время масштабной готовки воздух останется свежим. При этом уровень шума всего 54 дБ — комфорт даже в уютных кухнях. Механическое управление интуитивно понятно, а встроенное освещение делает работу ещё удобнее.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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