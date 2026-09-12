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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X

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Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691932
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х53х34
Вес, кг.
11

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X

Купольная кухонная вытяжка Korting — это мощное сочетание производительности и стиля. При весе 9,4 кг она надёжно устанавливается в любом кухонном интерьере и не занимает лишнего места. Серебристый металлический корпус выглядит современно и легко сочетается с бытовой техникой. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого случая: от тихого поддержания чистоты до быстрой ликвидации запахов после жарки. Продуманная система фильтров — жировой и угольный — эффективно очищает воздух. Выберите нужный режим: отвод воздуха или циркуляцию. Благодаря двух вариантам диаметров воздуховода (120 либо 150 мм) вытяжку легко интегрировать в разные схемы вентиляции. Производительность до 800 м?/ч гарантирует, что даже во время масштабной готовки воздух останется свежим. При этом уровень шума всего 54 дБ — комфорт даже в уютных кухнях. Механическое управление интуитивно понятно, а встроенное освещение делает работу ещё удобнее.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 9839 X




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
188
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting — это мощное сочетание производительности и стиля. При весе 9,4 кг она надёжно устанавливается в любом кухонном интерьере и не занимает лишнего места. Серебристый металлический корпус выглядит современно и легко сочетается с бытовой техникой. Три скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого случая: от тихого поддержания чистоты до быстрой ликвидации запахов после жарки. Продуманная система фильтров — жировой и угольный — эффективно очищает воздух. Выберите нужный режим: отвод воздуха или циркуляцию. Благодаря двух вариантам диаметров воздуховода (120 либо 150 мм) вытяжку легко интегрировать в разные схемы вентиляции. Производительность до 800 м?/ч гарантирует, что даже во время масштабной готовки воздух останется свежим. При этом уровень шума всего 54 дБ — комфорт даже в уютных кухнях. Механическое управление интуитивно понятно, а встроенное освещение делает работу ещё удобнее.
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Отзывы


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