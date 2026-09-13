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Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вытяжка кухонная GARLYN CH-110

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Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 1
Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 2
Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 1
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 2
  • Вытяжка кухонная GARLYN CH-110 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707421
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.51х0.42
Вес, кг.
13.7

Описание товара Вытяжка кухонная GARLYN CH-110

Купольная кухонная вытяжка Garlyn станет стильным и практичным помощником для поддержания чистоты воздуха. Благодаря производительности 950 м? в час и трём скоростям она быстро справится с любыми запахами и дымом даже при интенсивном приготовлении. Жировой фильтр задерживает частички жира, защищая кухню от налёта. При этом уровень шума всего 53 дБ — вытяжка работает тихо и не мешает общению. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный отвод, а возможность выбора между режимами отвода и циркуляции делает модель универсальной для любой кухни. Компактная и прочная металлическая конструкция весом 9,5 кг подходит для частой эксплуатации. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. Простое механическое управление — никакой сложности в повседневном использовании.

Отзывы о товаре Вытяжка кухонная GARLYN CH-110




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
230
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Garlyn станет стильным и практичным помощником для поддержания чистоты воздуха. Благодаря производительности 950 м? в час и трём скоростям она быстро справится с любыми запахами и дымом даже при интенсивном приготовлении. Жировой фильтр задерживает частички жира, защищая кухню от налёта. При этом уровень шума всего 53 дБ — вытяжка работает тихо и не мешает общению. Диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает эффективный отвод, а возможность выбора между режимами отвода и циркуляции делает модель универсальной для любой кухни. Компактная и прочная металлическая конструкция весом 9,5 кг подходит для частой эксплуатации. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. Простое механическое управление — никакой сложности в повседневном использовании.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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