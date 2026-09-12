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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688945
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х33х30
Вес, кг.
8.6

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в интерьер современной кухни благодаря своему элегантному серебристому цвету и сочетанию металла и стекла. Компактная, но весьма производительная – устройство способно очистить до 1500 м? воздуха в час, что подойдёт даже для просторных помещений и интенсивной готовки. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любой ситуации. Благодаря уровню шума всего 43 дБ вытяжка работает практически незаметно — можно наслаждаться тишиной во время приготовления блюд. Сенсорное управление делает использование вытяжки удобным и интуитивно понятным. Простая смена режимов — от отвода до циркуляции воздуха — позволит эффективно бороться с запахами в любых условиях, а жировой фильтр защищает внутренности вытяжки от загрязнений, облегчая уход. Освещение обеспечивает комфорт даже во время вечерней готовки. Диаметры воздуховодов 120 и 150 мм дают гибкость при монтаже. Это решение для тех, кто ценит высокую мощность, стиль и современный функционал.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 60 X




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
246
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Уровень шума
43
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
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Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg легко впишется в интерьер современной кухни благодаря своему элегантному серебристому цвету и сочетанию металла и стекла. Компактная, но весьма производительная – устройство способно очистить до 1500 м? воздуха в час, что подойдёт даже для просторных помещений и интенсивной готовки. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим для любой ситуации. Благодаря уровню шума всего 43 дБ вытяжка работает практически незаметно — можно наслаждаться тишиной во время приготовления блюд. Сенсорное управление делает использование вытяжки удобным и интуитивно понятным. Простая смена режимов — от отвода до циркуляции воздуха — позволит эффективно бороться с запахами в любых условиях, а жировой фильтр защищает внутренности вытяжки от загрязнений, облегчая уход. Освещение обеспечивает комфорт даже во время вечерней готовки. Диаметры воздуховодов 120 и 150 мм дают гибкость при монтаже. Это решение для тех, кто ценит высокую мощность, стиль и современный функционал.
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Отзывы


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