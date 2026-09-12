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Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI

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Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 2
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 3
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 4
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 5
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 6
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 7
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 8
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 9
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 10
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 11
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 12
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 13
Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 2
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 3
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 4
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 5
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 6
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 7
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 8
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 9
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 10
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 11
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 12
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 13
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691909
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Размеры в упаковке, см
61х48х22
Вес, кг.
10

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI

Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Классический дизайн. Это утонченные цвета, бронзовая или деревянная окантовка кухонной вытяжки, которые создают идеальное сочетание с натуральными материалами и фурнитурой кухонной мебели в классическом или ретро стиле. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Настенный монтаж. Данные вытяжки монтируются к стене, поэтому декоративное оформление данного элемента интерьера должно соответствовать дизайну мебели и окружающей обстановки. Из-за некоторого сходства их с каминными дымоходами, их также называют «вытяжки каминного типа». Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6750 RSI




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Описание
Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Классический дизайн. Это утонченные цвета, бронзовая или деревянная окантовка кухонной вытяжки, которые создают идеальное сочетание с натуральными материалами и фурнитурой кухонной мебели в классическом или ретро стиле. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Настенный монтаж. Данные вытяжки монтируются к стене, поэтому декоративное оформление данного элемента интерьера должно соответствовать дизайну мебели и окружающей обстановки. Из-за некоторого сходства их с каминными дымоходами, их также называют «вытяжки каминного типа». Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.
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Отзывы


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