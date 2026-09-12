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Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907

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Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 1
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 2
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 3
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 4
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 5
Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 1
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 2
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 3
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 4
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 5
  • Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691501
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907

Универсальная шлифмашина Ryobi RMS180-S 5133002907 идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина универсальная Ryobi RMS180-S 5133002907




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим/липучка
Размер хода платформы
2
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
19.5
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная шлифмашина Ryobi RMS180-S 5133002907 идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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