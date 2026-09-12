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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608)

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Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) - фото 1
Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) - фото 1
  • Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691326
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
95х95х170
Размеры в упаковке, см
48х44х36
Вес, г.
610

Описание товара Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608)

Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608)

Отзывы о товаре Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Стакан
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
95х95х170
Описание
Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стакан для ванной комнаты двойной Haiba хром (HB1608) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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