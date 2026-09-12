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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 1
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 2
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 3
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 4
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 5
Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 2
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 3
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 4
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 5
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689968
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
302x160x50
Габаритные размеры), см
30.2х16х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.68

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H)

Смеситель для умывальника Fmark FS8611H — современное решение для ванной комнаты с однорычажным управлением и монтажом на одно отверстие. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304 в черном матовом исполнении, оснащен керамическим картриджем и аэратором. Подходит для накладных раковин, комплектуется гибкой подводкой воды 1/2. Гарантия производителя составляет от 3 до 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8611H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
6
Длина, м
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
302x160x50
Габаритные размеры), см
30.2х16х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8611H — современное решение для ванной комнаты с однорычажным управлением и монтажом на одно отверстие. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304 в черном матовом исполнении, оснащен керамическим картриджем и аэратором. Подходит для накладных раковин, комплектуется гибкой подводкой воды 1/2. Гарантия производителя составляет от 3 до 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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