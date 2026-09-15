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Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)

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Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 1
Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 2
Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 3
Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 4
Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
263
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 1
  • Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 2
  • Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 3
  • Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 4
  • Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
3 480 руб.  4 320 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 683296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
3 480 руб. -19%
4 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Славен
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, пластиковый аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
263
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
высокий плоский излив, система быстрого монтажа.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х6
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)

Смеситель для кухни "Славен" предлагает современные функциональные решения, сделанные с вниманием к деталям. Изготовленный в Китае, этот кухонный смеситель отличается элегантным хромовым покрытием, придающим вашей кухне стильный и современный вид. На высоте излива 263 мм и с длиной 184 мм, этот смеситель обеспечивает комфортное использование в повседневной жизни. Основой надежности выступает керамический картридж, который служит в качестве запорного клапана, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. Однорычажное управление позволяет легко и точно контролировать поток и температуру воды, что делает процесс использования более удобным и эффективным. Корпус смесителя выполнен из прочной латуни, что обеспечивает его стойкость к коррозии и долговечность. Смеситель оснащен аэратором, способствующим экономии воды и улучшению качества водного потока. Монтаж смесителя "Славен" осуществляется на столешницу и требует всего одного монтажного отверстия, что упрощает установку и обеспечивает надежную фиксацию. Удлиненный излив также добавляет удобства при использовании, позволяя легко наполнять различные емкости. Особенностью является наличие эко-режима, позволяющего сократить потребление воды, что делает смеситель не только функциональным, но и экологически сознательным выбором. Смеситель "Славен" создан для тех, кто ценит качество, практичность и современный дизайн в сочетании с передовыми технологиями.



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Отзывы о товаре Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)




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Характеристики
Бренд
Славен
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, пластиковый аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
263
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
высокий плоский излив, система быстрого монтажа.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни "Славен" предлагает современные функциональные решения, сделанные с вниманием к деталям. Изготовленный в Китае, этот кухонный смеситель отличается элегантным хромовым покрытием, придающим вашей кухне стильный и современный вид. На высоте излива 263 мм и с длиной 184 мм, этот смеситель обеспечивает комфортное использование в повседневной жизни. Основой надежности выступает керамический картридж, который служит в качестве запорного клапана, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. Однорычажное управление позволяет легко и точно контролировать поток и температуру воды, что делает процесс использования более удобным и эффективным. Корпус смесителя выполнен из прочной латуни, что обеспечивает его стойкость к коррозии и долговечность. Смеситель оснащен аэратором, способствующим экономии воды и улучшению качества водного потока. Монтаж смесителя "Славен" осуществляется на столешницу и требует всего одного монтажного отверстия, что упрощает установку и обеспечивает надежную фиксацию. Удлиненный излив также добавляет удобства при использовании, позволяя легко наполнять различные емкости. Особенностью является наличие эко-режима, позволяющего сократить потребление воды, что делает смеситель не только функциональным, но и экологически сознательным выбором. Смеситель "Славен" создан для тех, кто ценит качество, практичность и современный дизайн в сочетании с передовыми технологиями.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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