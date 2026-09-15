Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
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Характеристики
Описание товара Смеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
Смеситель для кухни "Славен" предлагает современные функциональные решения, сделанные с вниманием к деталям. Изготовленный в Китае, этот кухонный смеситель отличается элегантным хромовым покрытием, придающим вашей кухне стильный и современный вид. На высоте излива 263 мм и с длиной 184 мм, этот смеситель обеспечивает комфортное использование в повседневной жизни. Основой надежности выступает керамический картридж, который служит в качестве запорного клапана, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. Однорычажное управление позволяет легко и точно контролировать поток и температуру воды, что делает процесс использования более удобным и эффективным. Корпус смесителя выполнен из прочной латуни, что обеспечивает его стойкость к коррозии и долговечность. Смеситель оснащен аэратором, способствующим экономии воды и улучшению качества водного потока. Монтаж смесителя "Славен" осуществляется на столешницу и требует всего одного монтажного отверстия, что упрощает установку и обеспечивает надежную фиксацию. Удлиненный излив также добавляет удобства при использовании, позволяя легко наполнять различные емкости. Особенностью является наличие эко-режима, позволяющего сократить потребление воды, что делает смеситель не только функциональным, но и экологически сознательным выбором. Смеситель "Славен" создан для тех, кто ценит качество, практичность и современный дизайн в сочетании с передовыми технологиями.
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