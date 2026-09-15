Смеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%3 500 руб. 4 410 руб.
В наличии
Код товара: 686999
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Загружаем...
3 500 руб. -21%
4 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х7
Вес, кг.
1.28
Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
Смеситель с гигиеническим душем с креплением на стену. Крепления идут в комплекте, чтобы их не было видно все скрывается круглой накладкой, на которой размещается смеситель. Корпус изготовлен из латуни. Латунь прочный и надежный материал, он не окисляется и не ржавеет. Встраиваемый гигиенический душ не занимает много места. Сантехника подключается к холодной и горячей воде, диаметр подключения 1/2". При этом он добавляет комфорта в ежедневные процедуры. Для запуска потока воды достаточно немного нажать рычаг расположенный на лейке. Напор регулируется силой нажатия. Латунная душевая лейка гигиеническая работает в одном режиме. Смеситель для биде поставляется в фирменной индивидуальной упаковке.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Смеситель с гигиеническим душем с креплением на стену. Крепления идут в комплекте, чтобы их не было видно все скрывается круглой накладкой, на которой размещается смеситель. Корпус изготовлен из латуни. Латунь прочный и надежный материал, он не окисляется и не ржавеет. Встраиваемый гигиенический душ не занимает много места. Сантехника подключается к холодной и горячей воде, диаметр подключения 1/2". При этом он добавляет комфорта в ежедневные процедуры. Для запуска потока воды достаточно немного нажать рычаг расположенный на лейке. Напор регулируется силой нажатия. Латунная душевая лейка гигиеническая работает в одном режиме. Смеситель для биде поставляется в фирменной индивидуальной упаковке.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ003Q) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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