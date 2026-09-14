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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 1
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 2
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 471443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, душевая лейка, держатель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжные картридж и кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, душевая лейка, держатель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжные картридж и кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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