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Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5)

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Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) - фото 1
Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687146
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
76.5x94x180
Размеры в упаковке, см
45х40х22
Вес, г.
410

Описание товара Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5)

Держатель для туалетной бумаги с подставкой HAIBA станет незаменимым аксессуаром для вашей ванной комнаты. Этот стильный и функциональный предмет дизайна подходит для любого интерьера, обеспечивая комфортное и удобное использование туалетной бумаги. Прочный материал гарантирует долговечность в эксплуатации, а продуманный дизайн позволяет легко менять рулоны.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
76.5x94x180
Описание
Держатель для туалетной бумаги с подставкой HAIBA станет незаменимым аксессуаром для вашей ванной комнаты. Этот стильный и функциональный предмет дизайна подходит для любого интерьера, обеспечивая комфортное и удобное использование туалетной бумаги. Прочный материал гарантирует долговечность в эксплуатации, а продуманный дизайн позволяет легко менять рулоны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги HAIBA золотой (HB330-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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