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Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766)

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Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
108
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687030
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
15.8
Длина, м
20
Габариты (ВxГxШ), мм
158x50x208
Габаритные размеры), см
15.8x5x20.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, выдвижной излив, режим душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х32
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766)

Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - современный и стильный вариант для кухонной мойки. Изготовлен из цинкового сплава, что соответствует стандартам качества и безопасен для здоровья. Смеситель оснащен поворотным изливом длиной 20.8 см, что обеспечивает удобство использования. Дизайн модели идеально вписывается в современный интерьер кухни.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
15.8
Длина, м
20
Габариты (ВxГxШ), мм
158x50x208
Габаритные размеры), см
15.8x5x20.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
108
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, выдвижной излив, режим душ
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN66 хром (CN4766) - современный и стильный вариант для кухонной мойки. Изготовлен из цинкового сплава, что соответствует стандартам качества и безопасен для здоровья. Смеситель оснащен поворотным изливом длиной 20.8 см, что обеспечивает удобство использования. Дизайн модели идеально вписывается в современный интерьер кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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