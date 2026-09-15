Смеситель для кухни Haiba HB4903, хром
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Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
115
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 672127
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х6
Вес, кг.
1.12
Описание товара Смеситель для кухни Haiba HB4903, хром
Смеситель Haiba для раковины сочетает практичную конструкцию и аккуратный хромированный цвет. Однорычажное управление помогает быстро настроить воду, а керамический картридж выступает в роли надёжного запорного клапана. Поворотный излив высотой 115 мм и длиной 221 мм удобно направляет поток в чашу раковины. Модель устанавливается на раковину или столешницу, для монтажа предусмотрено 1 отверстие. Корпус выполнен из латуни, аэратор уже входит в комплект.
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Бренд
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
115
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Страна производитель
Китай
Смеситель Haiba для раковины сочетает практичную конструкцию и аккуратный хромированный цвет. Однорычажное управление помогает быстро настроить воду, а керамический картридж выступает в роли надёжного запорного клапана. Поворотный излив высотой 115 мм и длиной 221 мм удобно направляет поток в чашу раковины. Модель устанавливается на раковину или столешницу, для монтажа предусмотрено 1 отверстие. Корпус выполнен из латуни, аэратор уже входит в комплект.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Смеситель для кухни Haiba HB4903, хром - стоимость товара 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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