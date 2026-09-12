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Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12)

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Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
зеленый, хром
Материал корпуса
силумин
Длина излива
354
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687023
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.8
Длина, м
35.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, держатель, документация, упаковка
Цвет
зеленый, хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
354
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х26
Вес, кг.
1.48

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12)

Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) предназначен для установки на ванну. Он имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя выполнен в зеленом цвете, что добавляет ему стильный и современный вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.8
Длина, м
35.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, держатель, документация, упаковка
Цвет
зеленый, хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
354
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN127 зеленый (CN22127-12) предназначен для установки на ванну. Он имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя выполнен в зеленом цвете, что добавляет ему стильный и современный вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
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Отзывы


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