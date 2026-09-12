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Смеситель для ванны Cron хром (CN2237) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Cron хром (CN2237)

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Смеситель для ванны Cron хром (CN2237) - фото 1
Смеситель для ванны Cron хром (CN2237) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Длина излива
435
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Cron хром (CN2237) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron хром (CN2237) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687020
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.8
Длина, м
48
Габариты (ВxГxШ), мм
168x480x182
Габаритные размеры), см
16.8x48x18.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Длина излива
435
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х26
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для ванны Cron хром (CN2237)

Смеситель для ванны Cron CN2237 — это стильное и функциональное решение для ванной комнаты. Он выполнен в хромированном исполнении, имеет длинный поворотный излив и душевую лейку. Управление смесителем осуществляется с помощью рычажного механизма, что обеспечивает удобство использования. Смеситель предназначен для настенного монтажа и подходит для комбинации с ванной и душем.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron хром (CN2237)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.8
Длина, м
48
Габариты (ВxГxШ), мм
168x480x182
Габаритные размеры), см
16.8x48x18.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Длина излива
435
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN2237 — это стильное и функциональное решение для ванной комнаты. Он выполнен в хромированном исполнении, имеет длинный поворотный излив и душевую лейку. Управление смесителем осуществляется с помощью рычажного механизма, что обеспечивает удобство использования. Смеситель предназначен для настенного монтажа и подходит для комбинации с ванной и душем.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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