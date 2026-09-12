Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
346
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687013
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
346
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
однорычажное управление, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
1.59

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129)

Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) — это стильное и функциональное решение для ванной комнаты. Изготовленный из металлического сплава, он имеет хромированное покрытие и керамический картридж. В комплекте идёт душевой гарнитур, что делает его полноценным решением для комфортного использования.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
346
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
однорычажное управление, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) — это стильное и функциональное решение для ванной комнаты. Изготовленный из металлического сплава, он имеет хромированное покрытие и керамический картридж. В комплекте идёт душевой гарнитур, что делает его полноценным решением для комфортного использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Cron CN29 хром (CN2129) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...