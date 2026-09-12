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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02)

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Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687009
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
22.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x231x53
Габаритные размеры), см
37x23.1x5.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
41.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Savol (S-3002W-02)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Длина, м
22.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x231x53
Габаритные размеры), см
37x23.1x5.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
41.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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