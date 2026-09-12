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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q)

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Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 1
Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 2
Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет
графитовый
  • Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 1
  • Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 2
  • Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686806
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет
графитовый
Комплектация
Встраиваемый дозатор средств для мытья посуды - 1 шт. Уплотняющие резинки - 2 шт. Крепежная гайка - 1 шт. Пластиковая емкость для жидкости - 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
115х65х325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х7
Вес, г.
290

Описание товара Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q)

Врезной дозатор для кухонной мойки Savol S-ZYQ004Q прекрасно подойдет для кухни или ванны. Диспенсер легко заполняется моющим средством, достаточно просто потянуть дозатор вверх и залить мыло с помощью воронки. Изделие встраивается в поверхности кухонной мойки или в столешницу толщиной не более 30 мм. Диаметр установочного отверстия - 27-35 мм. Минималистичный и стильный дизайн дозатора позволит сохранить больше рабочего пространства и избавит от лишних подвижных емкостей, всегда под рукой и прост в использовании.

Отзывы о товаре Врезной в мойку дозатор Savol (S-ZYQ004Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет
графитовый
Комплектация
Встраиваемый дозатор средств для мытья посуды - 1 шт. Уплотняющие резинки - 2 шт. Крепежная гайка - 1 шт. Пластиковая емкость для жидкости - 1 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
115х65х325
Страна производитель
Китай
Описание
Врезной дозатор для кухонной мойки Savol S-ZYQ004Q прекрасно подойдет для кухни или ванны. Диспенсер легко заполняется моющим средством, достаточно просто потянуть дозатор вверх и залить мыло с помощью воронки. Изделие встраивается в поверхности кухонной мойки или в столешницу толщиной не более 30 мм. Диаметр установочного отверстия - 27-35 мм. Минималистичный и стильный дизайн дозатора позволит сохранить больше рабочего пространства и избавит от лишних подвижных емкостей, всегда под рукой и прост в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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