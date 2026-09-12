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Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101)

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Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) - фото 1
Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) - фото 1
  • Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686419
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
33х69х617
Размеры в упаковке, см
64х48х22
Вес, г.
470

Описание товара Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101)

Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Держатели
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
33х69х617
Описание
Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец одинарный BELZ (B90101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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