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Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403)

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Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685824
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
279х115х59
Размеры в упаковке, см
66х40х34
Вес, г.
190

Описание товара Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403)

Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403)

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
279х115х59
Описание
Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для кухонной мойки Haiba хром (HB403) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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