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Полотенцедержатель Haiba хром (HB8612) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель Haiba хром (HB8612)

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Полотенцедержатель Haiba хром (HB8612)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685793
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полотенцедержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
142x60x440
Размеры в упаковке, см
53х53х30
Вес, г.
450

Описание товара Полотенцедержатель Haiba хром (HB8612)

Полотенцедержатель для ванной комнаты Haiba – отличный выбор для тех, кто предпочитает простые в эксплуатации конструкции, которые подчеркнут индивидуальность интерьера. Модель сочетает в себе технические новшества и элегантный внешний вид. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель Haiba хром (HB8612)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Полотенцедержатели
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полотенцедержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
142x60x440
Описание
Полотенцедержатель для ванной комнаты Haiba – отличный выбор для тех, кто предпочитает простые в эксплуатации конструкции, которые подчеркнут индивидуальность интерьера. Модель сочетает в себе технические новшества и элегантный внешний вид. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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