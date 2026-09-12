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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8442-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8442-04)

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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8442-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
585
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683995
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
335х220х161
Габаритные размеры), см
33.5х22х16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
585
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, регулировка по высоте.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, кг.
1.57

Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8442-04)

Современный смеситель Fmark FS8442-04 для кухонной мойки сочетает функциональность и лаконичный дизайн. Модель с поворотным изливом обеспечивает удобство использования, а прочная нержавеющая сталь гарантирует долговечность. Подходит для настольного монтажа, комплектуется гибкой подводкой и креплениями. Идеальное решение для обустройства кухни в стиле минимализм или хай-тек



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для кухонной мойки (FS8442-04)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
33.5
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
335х220х161
Габаритные размеры), см
33.5х22х16.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
585
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, регулировка по высоте.
Страна производитель
Китай
Описание
Современный смеситель Fmark FS8442-04 для кухонной мойки сочетает функциональность и лаконичный дизайн. Модель с поворотным изливом обеспечивает удобство использования, а прочная нержавеющая сталь гарантирует долговечность. Подходит для настольного монтажа, комплектуется гибкой подводкой и креплениями. Идеальное решение для обустройства кухни в стиле минимализм или хай-тек


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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