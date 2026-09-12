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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006)

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Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 1
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 2
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 3
Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 1
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 2
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 3
  • Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683052
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, подстаканник, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185х120х75
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
19х13х8
Вес, г.
180

Описание товара Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006)

Стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественных материалов, этот подстаканник обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: держатель оснащен самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить его на любую поверхность.

Отзывы о товаре Подстаканник Fixsen одинарный MAGIC BLACK (FX-45006)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, подстаканник, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185х120х75
Страна производитель
Турция
Описание
Стильное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из высококачественных материалов, этот подстаканник обеспечит долговечность и надежность использования. Крепление без сверления: держатель оснащен самоклеящимся стикером, что позволяет легко и быстро установить его на любую поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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