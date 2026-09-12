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Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001)

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Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001) - фото 1
Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
228
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001) - фото 1
  • Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682505
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
228
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х6
Вес, кг.
1.55

Описание товара Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001)

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника из нержавеющей стали Savol (S-SUS2001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
228
Длина излива
126
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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